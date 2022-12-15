Военный эксперт Ходаренок: «Украина может получить приспособления для умных бомб»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 декабря 2022, 13:19 Антон Николаев,

Михаил Хадаренок опасается того, что Киев может стать обладателем «умных бомб», которые могут деморализовать войска. Такое мнение он высказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Еще какой-то неприятный сюрприз на нас надвигается в плане вооружений военной техники - вслед за ЗРК Patriot украинцы могут получить, как пишут в СМИ, приспособления для переоборудования обычных авиабомб в умные. Обычное высокоточное оружие - весьма дорогое. Использовать его в массовом количестве - разорение. Всегда стоял вопрос о том, чтобы сделать высокоточное оружие дешевле, практичнее, надежнее. Американцы сейчас до этого дошли. У них, например, к обычной авиабомбе МК 82 прикручивается блок управления с рулевыми поверхностями, и бомба наводится по данным системы глобального позиционирования. Это очень эффективное и сравнительно дешевое оружие. Когда многоцелевой истребитель сбрасывает 10-12 таких бомб, то каждая идет на точно назначенный объект. Это очень тяжело в моральном плане влияет на войска. Я не думаю, что украинцы будут делать это на своей территории, скорее всего, будут предоставляться готовые комплекты. Но к этому надо быть готовым».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ЗРК Patriot «законной целью» в случае их передачи Украине США.