Пашинян назвал странным «молчание» по Карабаху со стороны дружественных государств

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15 декабря 2022, 12:01 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Kremlin Pool/Global Look Press

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в четверг, 15 декабря, назвал "молчание" ряда дружественных стран по вопросу блокирования дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, странным.

Никол Пашинян поблагодарил все государства и международные организации, которые к настоящему моменту отреагировали и дали оценку блокировке Лачинского коридора, а также политике Азербайджана, целью которой является создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

Армянский премьер, однако, назвал "как минимум странным" молчание некоторых дружественных стран.