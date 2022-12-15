Сенатор Ковитиди заявила, что США придерживаются агрессивного курса с целью установить свой миропорядок

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15 декабря 2022, 05:36 Источник: Народные Новости

Maksim Konstantinov / https://globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки придерживаются агрессивного курса ведения политики с целью достичь мирового господства и установить свой миропорядок. Об этом во время беседы с изданием «Народные Новости» сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Согласно словам политика, агрессивный курс США подтверждается системным экономическим, политическим и миграционным кризисами, которые охватили всю планету. Более того, по мнению сенатора, накрывшая Европу массовая безработица уже наблюдается в Великобритании, «впавшей в длительную рецессию и сделавшей 500 тысяч британцев безработными» по вине Вашингтона.

Ковитиди отметила, что Соединенные Штаты своей борьбой за абсолютную геополитическую власть ставят под угрозу все население планеты, поэтому все «мировые политические силы» должны объединиться и дать «отпор мировому агрессору».