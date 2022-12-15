Политолог Ярошенко заявил, что в этом году вместо пресс-конференции президента состоится иной формат общения

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15 декабря 2022, 00:28 Источник: Подмосковье сегодня

Kremlin Pool / https://globallookpress.com

Вместо пресс-конференции в этом году состоится другой формат общения лидера Российской Федерации Владимира Путина с журналистами. Об этом во время беседы с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» сообщил политолог Алексей Ярошенко.

Комментируя заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что в 2022 году пресс-конференция президента не состоится, эксперт заверил, что подобное решение не говорит о нехватке коммуникации главы государства с общественностью. Напротив, как отметил политолог, произошла смена формата на общение с «пассионарной общественностью».

Ярошенко приводит в пример недавнюю встречу президента РФ с матерями, чьи сыновья уехали на Украину в рамках специальной военной операции. По мнению политолога, такие встречи говорят о смещении акцента на общение с людьми, которые участвуют в «общественных, экономических, политических процессах».