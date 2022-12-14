Политолог Марков: «Прорыв на Запорожском направлении - хрустальная мечта ВСУ»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 декабря 2022, 13:21 Антон Николаев,

Фото: военный, unsplash.com/photos/n2e_XAPtMic

Сергей Марков предположил, что украинская армия может начать наступление на Запорожском и Луганском направлениях с наступлением холодов. Такое мнение он высказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Что касается наиболее вероятной попытки прорыва ВСУ в направлении Запорожья, Васильевки, Бердянска и Мелитополя - это их большая хрустальная и зимняя мечта. Надо сказать, что за Херсонской областью группировка, которая угрожала штурмом Херсона, ушла, так как линия фронта разделена Днепром. Группировка ушла куда-то в другое место, где она готовится к наступлению. Оно, с большой вероятностью, может начаться, когда замерзнет земля настолько, что она будет готова выдержать тяжелую гусеничную технику».

«Второе возможное направление - это в развитии наступления в районе ЛНР, т.е. Сватово и Кременная. Но не будем забывать, что ситуация серьезно изменилась на нашей стороне. У нас сейчас мобилизовано 300 тыс. человек. До этого был парадокс: население России примерно в пять раз больше, чем население Украины, но реальная армия на фронте со стороны Украины была в два раза больше за счет нескольких волн мобилизации, которые прошли в апреле, мае и июне. Из этих 300 тыс. сейчас 75 тыс. принимают участие в боевых действиях, еще 75 тыс. человек не принимают участие в боевых действиях, и примерно 150 тыс. продолжают подготовку еще до вооружения. Наша задача заключается в том, чтобы это была не толпа наших ребят с оружием, а чтобы это были полноценные вооруженные силы, которые готовы наступать! Эта группировка тоже, полагаем, готовится к наступлению. В каком районе будет наступление, мы пока не знаем».

Ранее Forbes сообщил, что ВСУ планируют контрнаступление на Запорожском направлении.