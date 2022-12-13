Кулеба предположил, что в январе-феврале Россия может предпринять «большое наступление»

К концу января — в феврале российская армия может предпринять «большое наступление», для которого копит сейчас силы. Такое мнение высказал во вторник в ходе брифинга для зарубежных СМИ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, о планах военного руководства России говорят те действия, которые предпринимаются сейчас: проведенная частичная мобилизация и подготовка призывников на полигонах и в учебных частях, а также перемещение тяжелых вооружений по стране.
«Они точно сохраняют надежды на то, что смогут пробиться сквозь нашу линию [обороны] и продвинуться глубже в Украину», - сказал глава украинского МИД.
При этом он заметил, что не утверждает, будто наступление точно произойдет, но такой сценарий развития событий Украине как минимум нужно иметь в виду.
Ранее Кулеба заявлял, что США не запрещают Киеву использовать американскую военную для ударов по Крыму.