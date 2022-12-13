Мишустин заявил: нужно придумать меры, чтобы сохранить специалистов в стране

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13 декабря 2022, 17:11 Источник: Коммерсант

Russian State Duma Press Service/via Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что иностранные организации будут «охотиться» на российских специалистов. Чтобы сохранить ценные кадры в стране, нужно разработать для этого специальные меры.

«Очень важная задача — сохранение научно-технического потенциала. Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды специалистов. Особо они такое желание не скрывают, публично заявляют. Здесь, конечно, очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала», — сообщил Мишустин.