Володин встретился с Эрдоганом

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13 декабря 2022, 16:46 Источник: Дума ТВ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, Russian State Duma Press Service/globallook.com

В ходе официального визита в Анкару председатель Государственной Думы Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Как следует из сообщения, спикер ГД передал Эрдогану «теплые слова приветствия» от Владимира Путина.

«Отношения между Россией и Турцией динамично развиваются во многом благодаря президентам наших стран. Государственной Думе и Великому Национальному Собранию Турции со своей стороны необходимо сделать все возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения», - приводит слова спикера сайт Госдумы.

Володин также сообщил Эрдогану о договоренностях с турецкими коллегами провести в будущем году заседание межпарламентской комиссии двух государств на самом высоком уровне.

В рамках своего визита в Анкару Володин встретился также с главой турецкого парламента Мустафой Шентопом.