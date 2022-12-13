Военный эксперт Кнутов: «Украина создает бесполетную зону на своей территории»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 декабря 2022, 15:17 Антон Николаев,

Юрий Кнутов считает, что выставление Германией и Польшей ЗРК Patriot на границе с Украиной создаст бесполетную зону. Такое мнение аналитик высказал изданию «Аргументы недели».

«Польша отправила Украине 17 старых советских дивизионов «С-125 Нева». В ответ Польша потребовала как-то закрыть свое воздушное пространство якобы от возможных атак российских ракет. Для этого был использован случай, когда украинские ракеты упали на территорию Польши. Эти комплексы будут сейчас развернуты вдоль границы. Они прикроют украинскую территорию на 50 - 100 км. И под зонтиком этих ракет Украина сможет на своей территории развернуть штабы, пункты управления, базы, склады, предприятие по ремонту техники. Таким хитрым способом Украина создает бесполетную зону на своей территории».

Накануне стало известно, что Германия и Польша договорились выставить ЗРК Patriot на границе с Украиной.