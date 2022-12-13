Политолог Пономарева: «Обострение конфликта Сербии и Косова - западная многоходовка»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 декабря 2022, 15:11 Антон Николаев,

Елена Пономарева считает, что сейчас происходит целенаправленное обострение конфликта Сербии и Косова, но в скором времени он, возможно, сойдет на нет. Такое мнение эксперт высказала изданию «Аргументы недели».

«То, что сейчас происходит в Сербии, имеет название «многоходовка». Западники очень коварные и продвинутые. Они всегда несколько задач решают в любой операции. Сегодня мы видим одну из завершающих стадий решения косовского вопроса. Существует несколько целей этого конфликта. Первая цель - скорейшее признание Белградом республики Косово, что даст возможность включения ее в международные организации. Но не стоит забывать, что ее не признают даже несколько стран - членов ЕС, но если Белград признает, то вопрос может быть решен. Второе - возможное выселение остатков сербского меньшинства из края, так как условия проживания недопустимы. Сербы не могут там нормально существовать и поддержать их никто не может. Там до сих пор пропадают люди, сложно вести бизнес. Третий момент - давление на официальный Белград из-за того, что Белград остается единственной столицей в Европе, которая не подписала санкционные меры против России. На саммите в Тиране, который прошел 6 декабря, это было зафиксировано в коммюнике, чтобы все государства западных Балкан включились во внешнюю политику ЕС. Ну и четвертый момент - создание напряженности в самой Сербии. Как развернется ситуация - мы не знаем. Возможно, она сойдет на тормоза и будут вестись переговоры».

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин высказал мнение, что сейчас происходит насильственный шаг интеграции Сербии в ЕС.