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Аргументы Недели → Политика 13+

Более 400 украинских военных преступников были задержаны на границе с РФ

, 12:46

Более 400 украинских военных преступников были задержаны на границе с РФ
Фото: Global Look Press

Свыше 400 националистов и лиц, совершивших военные преступления, пытались пересечь границу с Россией. Их задерживали в пунктах пропуска.

Об этом рассказал директор ФСБ Александр Бортников во время подведения итогов работы в этому году. Он также добавил, что не допущен въезд в страну для 1026 лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее Бортников уже говорил о том, что растут террористические проявления в приграничных районах. Это связано с деятельностью спецслужб Украины.

Также Александр Бортников рассказывал о разработке террористами компьютерных игр, через которые они вербуют молодёжь.

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