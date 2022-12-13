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13 декабря 2022, 10:00 Источник: РИА "Новости"

спецоперация России на Украине, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин утром во вторник, 13 декабря, заявил, что Марьинка скоро будет освобождена. По словам политика, сейчас ситуация на территории города сложная.

Денис Пушилин обратил внимание на то, что к настоящему моменту перекрыты пути подвоза снабжения для Вооруженных сил Украины.

Напомним, накануне стало известно, что расположенный под Донецком населенный пункт Марьинка на данный момент уже на 70% находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации.