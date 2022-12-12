Байден: США не отправляют военнослужащих на Украину, лишь вооружение на миллиарды долларов

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12 декабря 2022, 21:48 Источник: РИА Новости

Фото «СиЭнЭн»

Джо Байден, президент США, заявил, что страна не намерена отправлять войска на Украину, а взамен на это они продолжают поставлять снаряжение на миллиарды долларов.

США хотят увеличить численность своих военных на Украине, об этом сообщал ранее телеканал NBC со ссылкой на трех неизвестных американских чиновников, для того, чтобы усилить контроль за поставляемым оружием и помощи в применении "критически значимых" систем.

Отвечая на вопрос журналистов, посылают ли США войска на Украину, Байден отметил: "Нет, мы отправляем снаряжение, как и прежде. На миллиарды долларов".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ранее отмечал, что поставки оружия со стороны Запада не способствуют успеху в переговорах между Россией и Украиной и будет иметь негативный эффект