Эксперт Подберезкин: «Происходит насильственный шаг интеграции Сербии в ЕС»

Аргументы Недели → Политика 13+

12 декабря 2022, 16:35 Антон Николаев,

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что сейчас происходит насильственный шаг интеграции части Сербии в виде Косова. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Происходит то, что и должно было происходить. Долгосрочная стратегия Запада в отношении Сербии и России в Европе последовательно реализуется. Те искусственные вроде бы препятствия, которые создавались с точки зрения международного права и СБ ООН, оказались фикцией, как и Минские соглашения. Это означает, что Косово, как часть территории Сербии, становится фактически независимым государством, т.е., опять же оно происходит де-факто уже с помощью силовых инструментов при поддержке ЕС. Обращу внимание, что в одно и то же время на территорию сербских районов Косово заступили полицейские, и в это же время власти Косова подали заявку о вступлении в ЕС. Это может сделать самостоятельный субъект международного права, каким Косово не является. Происходит очередной шаг на пути насильственной интеграции части территории Сербии в виде Косова, так же, как до этого произошел развал Югославии и т д. Международные институты, которые были созданы в последние годы под контролем США в Европе в виде ЕС дальше формируют новую реальность. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли Сербия на сопротивление или поддастся силовому давлению и шантажу. Скорее всего последует военное нападение. Речь идет не только о Косово, но и других членах ЕС и НАТО».

Напомним, что 10 декабря в Косово и Метохия прозвучало два взрыва. Позже в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Сербии этнического серба Деяна Пантича. На эти территории ввели косовский спецназ, а Приштина потребовала миссию НАТО убрать баррикады.