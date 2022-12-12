Официальный представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: Олаф Шольц с тревогой воспринял информацию о коррупции в Европарламенте

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12 декабря 2022, 17:13 Источник: РИА Новости

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поводом для большой озабоченности и беспокойства считает информацию о подозрениях в коррупции в Европарламенте. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебенштрайт.

Штеффен Хебенштрайт сказал, что «Федеральный канцлер принял к сведению эти сообщения, то, что это вообще возможно, с ожидаемой тревогой», «эти сообщения должны быть подтверждены, обвинения очень серьезны».

Бельгийские власти 9 декабря провели несколько обысков и задержаний в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте.

Была задержана вице-президент Европейского парламента Ева Кайли, по месту жительства подозреваемой в коррупции был проведен обыск, подозрения в коррупции связаны с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола срочно приостановила полномочия вице-президента Европарламента Евы Кайли.