Молдавия готовится к возможным боевым действиям

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12 декабря 2022, 15:25 Источник: ng.ru

Фото: MOD Russia / https://www.globallookpress.com

Бюджет Министерства обороны Республики Молдова (РМ) в 2023 году планируется увеличить на 649,9 млн леев (100 долл. – 19 тыс. молдавских леев). Проект госбюджета уже утверждён правительством. При этом журналисты молдавских СМИ не могут понять, с кем страна собралась воевать.



«Согласно документу, отчисления оборонному ведомству составят 1 697,1 млн леев, что составляет 0,55% ВВП», – сообщили в пресс-службе Минобороны.



На группу «Национальная оборона» в проекте бюджета на 2023 год заложена сумма в 1525,3 млн леев, или 1,8% расходов госбюджета.



«В сравнении с отчислениями, предусмотренными на 2022 год, в 2023-м предполагается увеличение на 618,4 млн леев, или примерно на 68,2%, а в сравнении с 2021 годом – на 755,9 млн леев, или примерно 98,2%», – отмечено в тексте проекта госбюджета.



В первую очередь военные Молдавии планируют развивать технико-материальную базу. К этому относится закупка оружия, снаряжения и современной военной техники.



Планируемое увеличение отчислений из госбюджета на оборону на 50% взволновало молдавские СМИ.



«Молдову активно готовят к возможным боевым действиям», - пишут журналисты. При этом они напоминают, что согласно Конституции, Молдова – нейтральная страна. Единственная угроза для страны, которую возможно разглядеть, – это Оперативная группа российских войск, дислоцированная в Приднестровье.



«Сейчас Румыния активно снабжает Молдову оружием, боеприпасами. Постоянно появляются видео в социальных сетях, как по румынской территории США перевозят военную технику. Молдова рассматривается как марионеточное государство, которое будут использовать в качестве полигона для отвлечения внимания России. Точно такие же процессы происходили в Грузии, которую активно вооружали перед войной в Южной Осетии. Потом была Украина. Сейчас на очереди Молдова», - сообщает издание «Молдавские ведомости».



Между тем, по итогам опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI), около 60% граждан считает нейтралитет лучшей гарантией для безопасности Молдавии. 9% считают лучшей гарантией протекцию Евросоюза, 8% – протекцию России, 7% – НАТО, 4% – укрепление собственной армии.



34% респондентов полагают, что Россия не представляет угрозы для Республики Молдова. 27% считают, что РФ представляет серьезную угрозу.



Если состоится референдум о присоединении к НАТО, 26% респондентов проголосуют «за», 48% – «против», 13% – не пойдут голосовать.



Население Молдовы потенциальная война не волнует. Среди самых острых проблем граждане называют высокие цены (57%), низкие доходы (24%), безработицу (19%), коррупцию (17%). Среди проблем, которые в первую очередь должны решить власти, респонденты называют рост цен (42%), низкие доходы (23%), рабочие места (19%).



78% опрошенных считают, что экономическая ситуация в стране за последний год сильно или частично ухудшилась. Деятельность президента Майи Санду полностью или частично не одобряют 58% респондентов.



Согласно последнему исследованию, опубликованному Институтом общественной политики, 32% опрошенных оправдывают действия России против Украины, отмечая, что российская армия защищает Донецкую и Луганскую области. Тем временем молдавские СМИ считают, что власти Республики собираются прекратить «распространение фейковых новостей и пропагандистской информации», пытаясь отдать все интернет-пространство только своим контролируемым новостям.



