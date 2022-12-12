Минобороны России: ВС РФ пресекли контратаку роты ВСУ на поселок Пески в ДНР, уничтожено до 30 военных ВСУ и техника

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12 декабря 2022, 15:03 Источник: РИА Новости

Вооружённые силы Российской Федерации пресекли попытку контратаки украинских войск на поселок Пески в Донецкой Народной Республике, уничтожив до 30 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

В Министерстве обороны РФ уточнили, на донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, российские войска нанесли упреждающее огневое поражение ВСУ и пресекли попытку ВСУ силами одной роты мотопехотной бригады контратаковать российские позиции в направлении поселка Пески. Невосполнимые потери ВСУ составили до 30 человек, 2 боевые машины пехоты и 3 пикапа.