Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Минобороны России: ВС РФ пресекли контратаку роты ВСУ на поселок Пески в ДНР, уничтожено до 30 военных ВСУ и техника

, 15:03 Источник: РИА Новости

Вооружённые силы Российской Федерации пресекли попытку контратаки украинских войск на поселок Пески в Донецкой Народной Республике, уничтожив до 30 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

В Министерстве обороны РФ уточнили, на донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, российские войска нанесли упреждающее огневое поражение ВСУ и пресекли попытку ВСУ силами одной роты мотопехотной бригады контратаковать российские позиции в направлении поселка Пески. Невосполнимые потери ВСУ составили до 30 человек, 2 боевые машины пехоты и 3 пикапа.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

В мире

Общество

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым

В понедельник, 12 декабря, президент Российской Федерации провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В рамках переговоров главы России и Азербайджан обсудили ряд практических аспектов реализации предыдущих договорённостей Владимира Путина, Ильхам Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, в том числе планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе. Путин и Алиев проводили телефонные переговоры ранее 22 и 26 ноября.

Политика