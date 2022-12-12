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Политолог Марков: пожары в торговых центрах в Подмосковье могут быть терактами со стороны Украины

, 14:09

Политолог Марков: пожары в торговых центрах в Подмосковье могут быть терактами со стороны Украины
Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Пожары, произошедшие в последнее время в торговых центрах, расположенных в Подмосковье, могут быть террористическими актами со стороны Украины. С соответствующим предположением выступил российский политолог Сергей Марков.

«Очередной крупный пожар в торговом центре в Московской области. Что-то слишком много пожаров в ТЦ. Вместо версии “случайность”, возможно, уже пора выдвигать версию “теракт со стороны Киева”?», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного эксперта.

Ранее в понедельник сообщалось, что спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре в Балашихе.

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