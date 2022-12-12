Коммунисты выступают за выход России из МВФ и других международных организаций

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12 декабря 2022, 13:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Геннадий Зюганов, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководство КПРФ во главе с её лидером Геннадием Зюгановым выступает за выход РФ из глобальных финансовых институтов. Оно уже подписалось под соответствующими законопроектами. В Госдуму были внесены сразу три инициативы. Первая – это неучастие во всемирно известной организации МВФ (Международный Валютный Фонд). Вторая – полный разрыв отношений с ЕБРР. И наконец, третья – отмена режима наибольшего благоприятствования для недружественных государств.

Правда, аналитики уже считают, что с этим делом всё довольно проблематично. Ведь для денонсации протоколов о вступлении России в МВФ, МБРР и МАР нужно отменить постановление Верховного Совета РФ, а для отказа от учреждения ЕБРР – аннулировать решение Верховного Совета СССР. С решениями ВС СССР у КПРФ, мягко говоря, не всё гладко. Несмотря на то, что даты и номера в названии законопроекта об отказе России выступать учредителем ЕБРР и в пояснительной записке не различаются (26 марта 1991 года, за номером 2841-1), в тексте последней присутствует сноска, которая говорит, что речь идёт о документе от 26 марта 1991 года № 2048-1. По мнению экспертов, попытка собрать доказательную базу под обращённые в прошлое инициативы оказалась неудачной.

Что до вредоносной, по оценкам критиков, роли МВФ и других международных глобальных структур, то, как утверждают в КПРФ, предполагаемый выход из этих организаций связан с теми, что они поддерживают антироссийскую санкционную политику, усилившуюся с февраля 2022 года. В пояснительной записке отмечена позиция СССР, который, с одной стороны, был инициатором МВФ, но потом осознал, что это представляет собой своеобразный рычаг давления на социалистический мир. Третьей же инициативой КПРФ является расширение антисанкций. То есть РФ приостанавливает действие режима наибольшего благоприятствования в отношении стран, которые ввели аналогичные меры, начиная с 2014 года, и продолжили их после начала российской СВО.