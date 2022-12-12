Представитель МИД РФ Захарова о посте с матерными хэштегами: «Это не тон МИДа, это цитаты!»

Аргументы Недели → Политика 13+

12 декабря 2022, 12:10 Антон Николаев,

Фото: MFA Russia / www.globallookpress.com

Мария Захарова объяснила пост с матерными хэштегами в официальном ТГ-канале МИД РФ после того, как генеральный директор телеканала «Дождь*» выложила свое обращение о ситуации с телеканалом в Латвии. По мнению Захаровой, это был не тон МИДа, это были лишь цитаты из видео Синдеевой**. Об этом представитель внешнеполитического российского ведомства сказала в интервью YouTube - шоу «Эмпатия Манучи», передает издание «Аргументы недели».

«Это не наши хэштеги, это просто слова Натальи Синдеевой**. Мы просто поднесли зеркало, мы ничего не придумали. Это как в триллерах и фильмах ужасов, когда ты подносишь зеркало и эти темные силы в ужасе исчезают, и не могут видеть себя в отражении. Цель была зафиксировать все это. Мы работаем с недетскими ситуациями. Посмотрите, какая была реакция! Само обращение генерального директора телеканала «Дождь*» Натальи Синдеевой**, которая учила всех, ее канал учил всех… Все было не так! Нам же говорили, что вы не таким языком разговариваете! Это обычная ситуация для каждого нашего российского СМИ, работающего за рубежом: Sputnik, «ВГТРК», «РИА Новости», RT. Эти каналы, которые начиная с 2016 года, проходили все! Их объявляли иноагентами, высылали, отнимали аккредитации, отнимали визы, бросали в тюрьму! Они работали много лет в горячих точках. Началось ведь все еще в 2014 году, это был тот самый Донбасс! Вот там главный редактор мог бы себе позволить эмоции, но они собирались и вытаскивали ребят, делая все в критических ситуациях, чтобы собраться! Вы можете представить себе Маргариту Симоньян, Константина Эрнеста или Олега Добродеева, которые ставят перед собой камеру, матерясь, растирают по щекам слёзы и говорят о том, что хотелось бы остаться человеком. У всех тех, кто говорил, что МИД РФ говорит не тем языком, начался приступ мата! Это не тон МИДа, это цитаты!»



Ранее в МИД России своеобразно высмеяли извинения директора холдинга «Дождь*». Наталья Синдеева** записала видео, в котором излила переживания по поводу скандала с увольнением журналиста Алексея Коростелева.





* - власти РФ ТК «Дождь» считают иноагентом



** - Наталья Синдеева признана иноагентам в РФ.