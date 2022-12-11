Посланник президента США Карстенс заявил, что диалог с Россией по обмену заключенными продолжается

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11 декабря 2022, 19:45 Источник: ТАСС

Белый дом, Вашингтон. Keegan Barber/globallook.com

Администрация США после обмена баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута не отказалось от намерений вернуть Пола Уилана, находящегося в заключении в России. Об этом заявил в воскресенье в эфире CNN специальный посланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

Он сообщил, что диалог об обмене заключенными продолжается.

«Я говорил с Полом в пятницу. Я сказал ему, что президент США, госсекретарь [Энтони Блинкен] и я сосредоточены [на его возвращении домой]», - рассказал чиновник.

Ранее сообщалось, что глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил вернувшемуся на родину Виктору Буту «широкое» сотрудничество.