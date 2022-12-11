Эксперт Гуськова: Напряженная ситуация в Косово может перерасти в вооруженный конфликт уже до нового года

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11 декабря 2022, 13:58 Источник: РИА Новости

Сложная ситуация в Косово и Метохии может перерасти в вооруженный конфликт до нового года, если соответствующие меры не будут приняты. Об этом заявила РИА Новости руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Эксперт считает, что проблема может быть решена вмешательством Евросоюза и ООН предоставлением прав сербскому населению Косово.

В субботу президент Республики Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия направит официальный запрос в KFOR, миссию международных сил НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косово.

Елена Гуськова высказывает мнение, что заявление Александра Вучича о разрешении для сербской полиции входа на территории Косово и Метохии нужно было сделать давно, статус сербов в Косово и Метохии на сегодня не решен, власти Сербии долгое время шли на уступки надеясь, что албанцы сделают эти регионы безопасными для проживания сербов, но цели албанцев иные, они намерены сделать все возможное, чтобы этнические сербы выехали с этих территорий.

Эксперт считает, что ситуация настолько сложная, что Сербию вынуждают признать независимость Косово и Метохии, но это невозможно для Белграда.

Руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса заявила о том, что «ситуация будет накаляться, сейчас крайне важно не допустить вооруженного столкновения» в Косово.

Она продолжила, не нужно забывать о том, что за 10 лет албанская полиция окрепла и превратилась фактически уже в армию, вопрос по Косово «необходимо решать европейским структурам и Совбезу», необходимо «не допустить серьезных столкновений», необходимы уступки для сербского населения, проживающего на севере Косово и в Метохии.

Полиция самопровозглашенной республики Косово ранее заявила о трех перестрелках с неизвестными на севере края в районе озера Газиводе. Об этом сообщалось в заявлении косовской полиции, опубликованном в соцсети.

В сообщении говорится, что неизвестными были блокированы «несколько трасс на севере» края и обстреляны три полицейских наряда «в районе озера Газиводе, на пути к КПП Брняк». Полиция открыла ответный огонь, стрелявшие «скрылись в неизвестном направлении».

В Республике Косово был задержан Деян Пантич, бывший полицейский косовской полиции, сербы в знак протеста начали возводить автомобильные баррикады на трассе.

В ответ полиция самопровозглашенной республики Косово на КПП «Яринья» блокировала въезд из центральной Сербии на север края для автомобилей и пешеходов.

В субботу днем Пантич ездил в сербский поселок Рашка, на обратном пути на контрольно-пропускном пункте «Яринья» его задержала местная полиция по подозрению в терроризме.

Этнический серб Деян Пантич, бывший сотрудник косовской полиции, в ноябре вместе с несколькими коллегами подали в отставку, когда некоторые сербы, проживающие в Косово, намеренно вышли из местных институтов власти в знак протеста против решения местного правительства штрафовать всех автовладельцев, передвигающихся по территории Косова с «незаконными» сербскими регистрационными номерными знакам. Размер штрафа за использование сербских автомобильных регистрационных знаков составляет €150.

Специальная миссия Европейского союза EULEX и ОБСЕ в нарушение всех соглашений закрывают глаза, когда дело касается Приштины. Об этом ранее заявил Президент Республики Сербия Александр Вучич.

Президент Сербии в ранее заявил, что согласно достигнутым ранее соглашениям, для введения спецназа МВД самопровозглашенной Республики Косово на населенный сербами север края необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством.

В своем обращении к гражданам в субботу Александр Вучич продемонстрировал фотографии, на них сфотографированы бойцы косовского спецназа МВД с автоматическим оружием на севере Косово.

Президент Республики Сербия заявил, что ОБСЕ в Приштине отличается от ОБСЕ в Белграде, напомнив при этом о попытке косовской полиции занять муниципальные избирательные комиссии на севере края, о бронированном автомобиле миссии НАТО KFOR и автомобиле косовского спецназа ROSU якобы случайно парковавшихся во дворе детского сада в поселке Лепосавич на севере края на глазах у детей и родителей.

Александр Вучич заявил и о силовой акции косовоалбанских властей в старейшей винодельне «Петрович» в сербской деревне Велика-Хоче в южной Метохии в четверг, когда продукцию завода, более 40 тысяч литров нескольких сортов вин, слили в одну цистерну.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович ранее заявил о том, что премьер-министр Республики Косово Альбин Курти «продолжает проводить акции для оккупации населенного сербами севера края», примерно 350 косовских полицейских и спецназовцев ROSU с оружием блокировали северную Косовска-Митровицу, разместившись в частях города.