Алексей Венедиктов попал в немилость к нацпатриотам Латвии

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10 декабря 2022, 21:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Журналист Алексей Венедиктов, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Видимо, латышским националистам не по душе все, что связано с Россией - даже публичные некогда в России персоны, которые нашли пристанище в Латвии, начинают раздражать нацпатриотов страны. В немилость к ним попал и оппозиционный российский журналист Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом).

Почему?

Во всем виноват телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ - иностранным агентом)! Дело в том, что г-н Венедиктов решил возобновить вещание телеканала в Латвии...

"Я сейчас занимаюсь проблемой "Дождя". Мне не все удобно говорить. Занимаюсь я тем, чтобы восстановить вещание. В разговорах и переговорах с руководством Латвии", - заявил журналист.

Как только я услышала об этом, то четко в моей голове прозвучала фраза - "ты же не знаком совсем с менталитетом латышей!"

Я еще помню те времена, 2004-2007 гг, когда посольство Латвии в России "дружило" с "Эхо Москвы" (признан в РФ СМИ-иноагентом)... Да и Алексей Венедиктов был в чести у руководства посольства - приглашение на мероприятия, обмен любезностями, посещение радиостанции, беседы... Конечно, посольству Латвии нравилось то, что "Эхо Москвы" излагает, например, информацию о Латвии, как, по мнению латышей, нужно, чтобы создать "светлый образ" страны!

Но это в России было, да и иные времена... Видимо, г-н Венедиктов решил, что он знает лично экс-посла Латвии в России Андриса Тейкманиса, который сегодня глава канцелярии президента Латвии Эгилса Левитса, и стоит ему обратиться, как ему руководство страны поможет...Я высказываю свое мнение, основанное на определенном умозаключение и понимании ситуации. Да не все так просто! Спецоперация, ненависть историческая ко всему русскому... Нет! Г-ну Венедиктову дали понять, что не он тут хозяин!

Журналисту ответил представитель Нацблока Эдвин Шноре - тот самый, который назвал русских ..."вшами"...

"Похоже, этот мужчина думает, что приватно переговорив с "латвийским правительством"можно уладить, что угодно, например, можно не оплачивать наложенный штраф латвийской полицией за стоянку... Не знаете, что дает ему такую уверенность? Или уже удалось что-то так приватно решить?"

Видимо то, что г-н Венедиктов брал интервью у президента страны Эгилса Левитса, видимо, по протеже главы канцелярии, с которым хорошо знаком по работе в Москве.

Вот только не учел журналист, что это Латвия, где чужаков не любят, да и "не доказал" г-н Венедиктов преданность Латвии... Более того, подобные публичные скандалы не любят даже хорошие знакомые из Латвии - могут и отвернуться!

Надо было Алексею Венедиктову пасть ниц перед Нацблоком и выучить, например, гимн Латвии или же клятву латышских легионеров СС...Одним словом, если приехал в Латвию, то изучи менталитет латышей и их привычки, особенности... А, чтобы это знать, то там нужно не только родиться, но быть в гуще событий. Латвия - закрытая для чужаков страна, и если тебе улыбаются и вежливо отвечают, то это совершенно ничего не значит!