По какой причине латыши попадают в списки организации «Антифашисты Прибалтики»

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10 декабря 2022, 16:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Гундар Калве

Создается такое впечатление, что те латыши, которые попали в списки организации "Антифашисты Прибалтики" весьма этому рады. Почему?

Видимо, потому как считают своим долгом, что борьба с русскими для них есть "благое дело". Намедни, самый известный националист Латвии Гундар Калве, прямо, выпрыгивая из портков, рассказывал латышским СМИ, что он попал в списке организации "Антифашисты Прибалтики" и очень этому рад. На вопрос журналиста - "каково это знать, что силы огромной страны ищут тебя?"- ответил: "Жизнь прожита не зря. Я горжусь, что вызвал такой интерес у этих..."

Интересно, а чем же гордится националист Калве, и почему он в списках "Антифашистов Прибалтики"?

Напомним, что "Антифашисты Латвии"- организация, которая борется с откровенными нацистами, которых полно в Прибалтики - существуют списки, где указаны имена, фамилии тех, кто открыто прославляет фашистскую политику и требует уничтожить русских. В этот список одним из первых попал Гундарс Калве, который известен тем, что откровенно поддерживает политику третьего рейха, самолично участвовал в сносе советского памятника в городе Екабпилс, а также добровольцем принимал участие в военных действиях против РФ, но главное - рассказывал латышским СМИ о том, сколько он убил русских и показывал вещи-"трофеи" убитых. В Латвии люди доброй воли называют его нацистом.

Вот это показательный пример, как в Латвии откровенно поддерживают политику Адольфа Гитлера и готовы на все, чтобы уничтожить русских. А, что же правоохранительные органы? Официально в Латвии запрещено прославление фашизма... Это только "на бумаге" - реальность иная...