Литва в 2023 году планирует обучить в Германии батальон ВСУ

Политика Литвы остается неизменной - Россия является "врагом", а потому правительство страны всеми силами стремится помочь Украине. Например, в 2023 году Литва планирует обучить батальоны ВСУ в рамках программы ЕС.
Об этом заявил командующий армией страны генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис:
"Мы будем руководить обучением украинского батальона, которое планируется организовать в Германии".
По мнению литовского генерал-лейтенанта, страна подходит к делу "гибко"- планируется обучить 1,5 тысячи украинских военнослужащих, но на деле их может быть больше.
В 2023 году Литва организует курсы по разминированию для военных инженеров, механиков и других специалистов.