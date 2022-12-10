Литва в 2023 году планирует обучить в Германии батальон ВСУ

Аргументы Недели. Балтия → Политика 13+

10 декабря 2022, 16:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Политика Литвы остается неизменной - Россия является "врагом", а потому правительство страны всеми силами стремится помочь Украине. Например, в 2023 году Литва планирует обучить батальоны ВСУ в рамках программы ЕС.

Об этом заявил командующий армией страны генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис:

"Мы будем руководить обучением украинского батальона, которое планируется организовать в Германии".

По мнению литовского генерал-лейтенанта, страна подходит к делу "гибко"- планируется обучить 1,5 тысячи украинских военнослужащих, но на деле их может быть больше.

В 2023 году Литва организует курсы по разминированию для военных инженеров, механиков и других специалистов.