Какие истории обмена заключёнными получили наибольшую известность

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10 декабря 2022, 13:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: РГ

Виктор Бут. Фото: Global Look Press

Совсем недавно стало известно, что гражданин РФ Виктор Бут, которого в США считают виновным в торговле оружием, вернулся домой. Его обменял на американскую баскетболистку Грайнер, дело которой разлетелось по всему свету. Но история обменов заключёнными на самом деле не такая уж и новая, как некоторым кажется. Ещё в советскую эпоху происходило нечто подобное. И вот что можно из этого вспомнить.

Вообще первый случай с обменом произошёл ещё в далёком 1962-м. Именно тогда прошёл обмен разведчика Рудольфа Абеля на лётчика Фрэнсиса Пауэрса. Абель, в свою очередь, работал в качестве нелегала и в 1957 году был арестован. А Пауэрс совершал над советской территорией разведывательный полёт, в самом начале 60-х. Его самолёт сбили в районе Свердловска. Обмен состоялся на мосту, соединяющем Западный Берлин и ГДР.

А в 1976-м состоялся новый обмен, позднее повлиявший на стихотворное творчество некоторых юмористов. СССР принял участие в освобождении чилийского коммуниста Луиса Корвалана. Его арестовали за три года до этого после переворота, устроенного диктатором Пиночетом. Обменяли генсека коммунистов на диссидента Владимира Буковского и его семью. Сама процедура проходила в городе Цюрих. Корвалан получил убежище и жил в Москве до своего возвращения на родину в 83-м.

В октябре 1986 года уже при ныне покойном Горбачёве СССР удалось вернуть домой члена советской делегации при ООН Геннадия Захарова. Ранее он был задержан американскими силовиками по подозрению в шпионской деятельности. Делегата обменяли на руководителя корпункта одного из американских СМИ в советской столице Николаса Данилоффа. Он подозревался в ведении деятельности, совсем не связанной с журналистикой.