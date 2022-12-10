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10 декабря 2022, 11:50 Источник: РИА "Новости"

сенатор Ольга Ковитиди, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила в субботу, что информация издания Times подтверждает, что власти Соединенные Штаты Америки фактически воюют на стороне Украины против Российской Федерации.

Ранее, издание, ссылаясь на источник в Пентагоне, сообщило, что в Вашингтоне пересмотрели свои оценки угрозы, которая якобы исходит от Москвы в связи с событиями на Украине, вследствие чего в США больше не настаивают на том, чтобы Киев не наносил удары по территории РФ.

Ольга Ковитиди подчеркнула, что вышеуказанное заявление срывает с американской власти маски и демонстрирует агрессивные желания Штатов, направленные против России и ее народа.