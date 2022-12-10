NRK: Генсек НАТО Столтенберг опасается прямого конфликта с Россией

Аргументы Недели → Политика 13+

10 декабря 2022, 11:32 Источник: РИА Новости

Есть опасение, что конфликт на Украине может выйти из-под контроля, но есть уверенность в том, что конфликта между Россией и НАТО не будет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью норвежской телекомпании NRK.



Норвежский политик заявил, что НАТО прикладывает усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта, и уверен в том, что конфликта России и НАТО удастся избежать, но поддержка Украины важна, так как «только сильная Украина ведет к миру».

По его мнению, сейчас настало судьбоносное для Европы и Норвегии время.

Россия ранее направила США и странам НАТО ноты протеста из-за проводимых ими поставок вооружений Украине, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые грузы, связанные с вооружением, которые будут заезжать на территорию Украины, станут законной целью для России.





