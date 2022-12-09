МОК продлил действие санкций против российских и белорусских спортсменов

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9 декабря 2022, 18:18 Источник: Интерфакс

Большинство участников саммита Международного олимпийского комитета поддержали решение продлить действие санкций МОК, наложенных ранее на российских и белорусских спортсменов. Об этом говорится в заявлении на сайте МОК.

В заявлении отмечается, что санкции должны остаться в силе из-за нарушения Россией и Беларуссией «Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии», запрет на демонстрацию национальных гимнов и флагов также продлевается.

МОК продлевает запрет на организацию, поддержку и проведение любых международных соревнований в России и Белоруссии.

Олимпийский совет Азии предложил допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

В ходе дебатов на саммите Олимпийского совета Азии, международной олимпийской организации, включающей 45 национальных олимпийских комитетов Азии, действующий исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх предложил отменить применения защитных мер против российских и белорусских спортсменов и выступил с инициативой их участия в турнирах под эгидой ОСА, подчеркнув, что при этом будут соблюдены действующие санкции.



Президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Робин Митчелл, представители международных спортивных федераций и спортивных организаций поддержали эту инициативу.

В заявлении говорится, что каждая международная федерация видов спорта должна принять своё решение о том, «существуют ли все еще причины для применения защитных мер» против российских и белорусских спортсменов.



28 февраля 2022 года Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.



В заявлении МОК отмечалось, что «граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды» «в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований».



