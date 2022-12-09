Политолог Межевич: «Меркель придется за все ответить!»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 декабря 2022, 15:45 Антон Николаев,

globallookpress.com

Николай Межевич считает, что бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель придется ответить за то, что Минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы «стать сильнее». Такое мнение политолог высказал изданию «Аргументы недели».

«Помните, был такой актер Алексей Панин? Помните, возникли определенные разговоры про его жизнь с собакой? А теперь представьте себе ситуацию, что от стадии разговоров про собаку, перешли к воплощению этой идеи в эфире. Мы с вами прекрасно знали, что Германия несет ответственность за то, что Минские соглашения были превращены в ничто. К этому моменту мы знали от Порошенко, что задача была затянуть время! Мы это тоже знали! Меркель решила выйти в прямой эфир и продемонстрировать это публично! Я не знаю, чем она руководствовалась, но это очень важно. Я уверен в нашей победе, и когда после победы начнется разматывание этого клубка в обратную сторону, когда мы будем в обвинении формулировать предваряющую часть, где будет написано, что наши действия связаны с тем - то и тем - то, то отсылка к Меркель будет очень важной! Она фактически сказала, что «Да! Это мы». Риск Третьей мировой войны из-за того, что Меркель решила поиграть в большую политику подобным образом. И за это придется ответить!»

Как ранее сообщало «РИА Новости», слова о Минских соглашениях экс-канцлер Меркель сказала в интервью ежедневнику Die ZEIT.