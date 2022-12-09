Варшава не намерена отказываться от репараций по отношению к ФРГ

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9 декабря 2022, 15:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Как стало известно, польский президент Анджей Дуда очень скоро отправится с визитом в Германию. Аналитики отмечают, что отношения ФРГ и Польши достигли своей критической точки. В Варшаве требуют от Берлина репараций из-за Второй Мировой войны. Rzeczpospolita обращает внимание, что польская власть неустанно провоцирует своих партнёров из соседнего государства. То поднимается вопрос о репарациях, то о размещении ЗРК Патриот.

В последние две недели самой существенной тематикой был вопрос вокруг ЗРК. Вначале Польша объявила о том, что установит комплекс на своей территории, а потом предложила разместить на западной территории Украины. В итоге глава Минобороны ФРГ отвергла такую просьбу. Отказ Берлина вызвал глубокое разочарование польских властей. Тем не менее, в прошедшую среду германское ведомство заявило, что Берлин достиг соглашения с Варшавой. Только с этим делом есть уточнения. Детали и сроки будут прорабатываться, а принципиальное решение может быть принято во время визита господина Дуды.

Также эксперты не исключают, что приезд польского лидера затронет и тему репараций. Предъявленная сумма претензий ФРГ составила около 1.3 трлн долларов. Это уже приобрело вид официального документа о выплате компенсаций. Документ уже направили в Германию, где его стали тщательно изучать. А ведь ещё в 1953 году Варшава заявляла, что официально отказывается от репараций.