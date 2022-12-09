Замглавы МИД Рябков: Россия будет действовать против США по принципу «око за око»

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9 декабря 2022, 14:48

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация будет действовать против Соединенных Штатов по принципу «око за око». С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Рябков, заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ.

«Рябков: мы говорим США, что преднамеренное ухудшение отношений — не наш выбор, но действовать будем по принципу "око за око"», — указывается в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Ранее сообщалось, что, согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении ТАСС, в турецком Стамбуле в пятницу проходит встреча российских и американских дипломатов по «вопросам-раздражителям».