Посол Антонов: Россия как ядерная страна серьезно относится к обязанности поддерживать стабильность и предотвращать конфликты

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9 декабря 2022, 10:49

Посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA / globallookpress.com

Российская Федерация как ядерная страна серьезно относится к обязанности поддерживать стабильность и предотвращать конфликты. На это, как передает ТАСС, указал Анатолий Антонов, посол Москвы в Соединенных Штатах.

«Россия как ядерная страна серьезно относится к своей обязанности поддерживать стабильность и безопасность, а также предотвращать конфликты, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Кроме того, отечественный дипломат отметил, что американская сторона «использует российские предупреждения как повод для критики, не вникая в суть аргументов».

Как сообщалось ранее сегодня, Антонов выступил с заявлением, согласно которому предприниматель Виктор Бут, обмененный некоторое время назад на баскетболистку Бриттни Грайнер, подвергался в тюрьме в США мощнейшему физическому и психологическому давлению.