Stars and Stripes: Жители Польши видят в России угрозу и проходят обучение на курсах для гражданских

Аргументы Недели → Политика 13+

9 декабря 2022, 10:37 Источник: РИА Новости

Жители Польши считают Россию угрозой и проходят начальную военную подготовку на курсах для гражданских. Об этом сообщила газета Stars and Stripes Министерства обороны США.



Автор в своей статье заявила, что жители Польши рассматривают Россию в качестве противника, согласно данным соцопроса американского аналитического центра Pew Research Center, в июне около 94% поляков считали Россию серьезной угрозой.

Как пишет издание, с октября Министерство национальной обороны Польши проводит подготовку гражданских лиц на курсах выходного дня «Обучение с армией».

Представитель минобороны Польши Михал Томчик заявил, что более 3.500 граждан Польши в октябре и ноябре уже прошли кратковременные курсы, организованные по всей стране.

Он уточнил, что поляки хотят «знать, как правильно реагировать при звуке тревожных сирен, как держать и заряжать настоящий пистолет, как пользоваться противогазом» и научиться «базовым навыкам выживания».