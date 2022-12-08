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Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО продвигается вперед

, 22:35

Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО продвигается вперед
IMAGO/Thomas Koehler/ globallookpress.com

Процесс вступления стран в Североатлантический альянс продвигается вперед. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрёма.

Он рассказал, что процесс внедрения стран в организацию «хорошо продвигается». Это происходит во многом благодаря поддержке со стороны Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава МИД подчеркнул, что Швеция собирается внести вклад «в развитие» НАТО.

Ранее сообщалось, что документы о помиловании Бута скорее всего подписаны.

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