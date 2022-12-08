Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО продвигается вперед

Процесс вступления стран в Североатлантический альянс продвигается вперед. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрёма.
Он рассказал, что процесс внедрения стран в организацию «хорошо продвигается». Это происходит во многом благодаря поддержке со стороны Госсекретаря США Энтони Блинкена.
Глава МИД подчеркнул, что Швеция собирается внести вклад «в развитие» НАТО.
Ранее сообщалось, что документы о помиловании Бута скорее всего подписаны.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Президент Байден: США вели напряженные переговоры с Москвой об обмене россиянина Бута на баскетболистку Грайнер
Адвокат осужденного в США Бута сообщил, что документы о помиловании его клиента должны быть уже подписаны
- #ЗАУГЛОМ Закончится ли трибунал Макрона Вторым пришествием русских в Париж?
- 08.12 21:59 Адвокат осужденного в США Бута сообщил, что документы о помиловании его клиента должны быть уже подписаны
- 08.12 20:54 Боррель: поддерживающие Россию африканцы вероятно не знают, кто такой Путин
- 08.12 19:30 Российские телеканалы могут попасть под санкции ЕС
- 08.12 18:29 ЕС передаст на помощь Украине еще $2,1 млрд
- Telegram | (Подписаться) Сергей Шахрай: за три дня до Беловежских соглашений Украина сама приняла документ, лишающий ее Крыма