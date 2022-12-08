Политолог Ордуханян: «Бут держался мужественно 14 лет!»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 декабря 2022, 17:50 Антон Николаев,

Рафаэль Ордуханян порадовался обмену россиянина Виктора Бута на баскетболистку Грайнер. Вместе с тем, он отметил, что несмотря на напряженные отношения между политиками США и России, спецслужбы той и другой стороны продолжают контактировать. Об этом Ордуханян сказал изданию «Аргументы недели».

«Статус человека, насколько ценен или равноценен обмен - мы никогда не узнаем, так как будет только спекуляция. Очевидно, что Виктор Бут был непростым человеком, он мужественно держался 14 лет. Он был вовлечен в некоторые специфические операции. Мы об этом узнаем позже. Я не знаю, будет ли он выступать, как в свое время это делали наши люди, которые выполняли определенную работу для России».

«Я рад, что возвращается гражданин России! Я рад, что эту бедолагу Бриттни Грайнер тоже отпускают домой, так как опасности она не представляет для нас. Думаю, что это будет хорошо оценено в США. Я рад, что на фоне полного штиля, когда нет внятных и нормальных отношений, профессиональные люди из спецслужб поддерживают контакты. Это очень важно, что профессионалы разговаривают с профессионалами. Ура специалистам!»

Напомним, предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.