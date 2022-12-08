Дмитрий Медведев допустил возвращение в России смертной казни без изменения Конституции РФ

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8 декабря 2022, 15:02 Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вернуть смертную казнь в России возможно без изменения Конституции, но исключительно при весомых основаниях.

Медведев подчеркнул, что речи о немедленном возвращении в России смертной казни не идет,- передает РИА Новости.

"Я никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни. Это возможно, только, если количество тягчайших преступлений в стране зашкаливает, убийств или в военное время", - пояснил политик.

По словам Медведева, тогда не нужно менять конституцию, достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни.

"А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека", — указал бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

Ранее он предложил "преодолеть мораторий" на смертную казнь для диверсантов.

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин прошлым летом указывал, что отказ от моратория на смертную казнь был бы "очень плохим сигналом обществу".