Аналитик Кот об урегулировании конфликта на Украине: «Мы должны идти до конца»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 декабря 2022, 14:46 Антон Николаев,

Юрий Кот считает, что инициатива о завершении российско-украинского конфликта должна находится в руках Москвы. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Дмитрий Песков заявил, что все зависит от Зеленского. Но он прекрасно понимает, что Зеленский - несамостоятельная фигура. Запад не должен решать, когда закончится конфликт! Мы решаем! Мы должны идти до конца. На Украине мы решаем вопросы собственной безопасности, вопросы освобождения одного с нами народа русского, - как сказал Владимир Путин. Зеленский мог бы выйти и гипотетически сказать, что, мол, хорошо, каюсь, готов подписать капитуляцию. Но все же понимают, что это невозможно».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине «может закончиться завтра» при политической воле Киева, Зеленский знает об этом.