Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «У нас нет надобности отправлять мобилизованных на передовую»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 декабря 2022, 12:34 Антон Николаев,

Апти Алаудинов считает, что нет нужды отправлять мобилизованных в горячие точки. Он отметил, что вновь прибывшие в зону СВО проходят подготовку, а солдаты, которые находятся на линии соприкосновения, справляются с задачами. Об этом Алаудинов сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание "Аргументы недели".

«Я считаю, что нет необходимости спешить с завершением подготовки бойцов. У нас нет необходимости закидывать мобилизованных на передовую. У нас сил и средств достаточно, чтобы оказать давление на линию соприкосновения, чтобы противник не ощущал нехватку ресурса с нашей стороны. Спешить не нужно! Мобилизованных нужно подготовить. Я сегодня говорил о том, что мы выиграли ситуацию у противника, стабилизировали фронт и начали наступление по всем направлениям благодаря прагматичности Верховного Главнокомандующего и руководителя СВО, т.е., спешки у нас нет. Необходимо подготовить ребят и потихоньку выводить их на те направления, где они будут необходимы».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне СВО находятся 150 тысяч мобилизованных.