Bloomberg сообщает, что Великобритания в пятницу планирует объявить о новом пакете антироссийских санкций

Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило 7 декабря, что власти Великобритания в пятницу, 9 декабря, объявят о новом пакете антироссийских санкций.
Европейская комиссия ранее представила предложения по девятому пакету рестрикций в отношении РФ, в который, согласно предварительным данным, будут включены три новых банка, в частности, Всероссийский банк развития регионов, а также почти двести фигурантов.
Журналисты утверждают, что Соединенное Королевство в пятницу отдельно объявит о новом пакете антироссийских санкций.