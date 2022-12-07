Bloomberg сообщает, что Великобритания в пятницу планирует объявить о новом пакете антироссийских санкций

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7 декабря 2022, 21:28 Источник: РИА "Новости"

флаг Великобритании, https://unsplash.com/photos/vuV25OfnGa8

Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило 7 декабря, что власти Великобритания в пятницу, 9 декабря, объявят о новом пакете антироссийских санкций.

Европейская комиссия ранее представила предложения по девятому пакету рестрикций в отношении РФ, в который, согласно предварительным данным, будут включены три новых банка, в частности, Всероссийский банк развития регионов, а также почти двести фигурантов.

Журналисты утверждают, что Соединенное Королевство в пятницу отдельно объявит о новом пакете антироссийских санкций.