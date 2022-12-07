Медведев увидел в готовившемся в ФРГ перевороте «признак наследственной болезни всей модели управления Германии»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новость об арестах заговорщиков в Германии, готовивших государственный переворот.
По мнению Медведева, в возникновении заговора прослеживается «явный признак наследственной болезни всей модели управления в Германии».
Заговорщики, которых замглавы Совбеза называет «недоделанными», все же, по его словам, правы в том, что ФРГ не обладает суверенитетом на собственной земле.
«Решения по вопросам немецкой энергетики, промышленности и обороны принимает «глубинное американское государство», - написал Медведев.
Он также пошутил насчет «русского следа» в заговоре.
«А как иначе? Все злокозненные заговоры, мировые войны, разрушительные землетрясения и смертельные эпидемии от нас. Гордимся, хотя у нас и не вышло пока», - заметил бывший российский президент.