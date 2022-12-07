Путин заявил, что возмещение Украиной нанесенного Донбассу ущерба «лишним не будет»

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7 декабря 2022, 20:11 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин вечером в среду, 7 декабря, заявил, что возмещение Украиной ущерба, который был нанесен Донбассу и другим новым территориям Российской Федерации, "лишним не будет".

Член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина сегодня в рамках заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщила главе государства, что сейчас в регионе работают общественные комиссии по подсчету ущерба, который был нанесен Украиной. Сумма достигает 1 триллиона 321 миллиарда рублей и постоянно растет. Уточняется, что с 2014 года с территорий Донецкой и Луганской народных республик в Европейский суд по правам человека было подано свыше десяти тысяч жалоб о возмещении ущерба, однако эти обращения не рассматривались.

Владимир Путин отметил, что возмещение ущерба "лишним точно совершенно не будет", однако ждать со стороны Киева чего-то бессмысленно, поэтому необходимо самостоятельно оказывать поддержку людям, потерявшим жилье.