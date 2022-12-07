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Политолог Корнилов заявил, что в угрозе закрытия немецкого фонда помощи жителям Донбасса нет двойных стандартов

, 20:41 Источник: Свободная Пресса

Политолог Корнилов заявил, что в угрозе закрытия немецкого фонда помощи жителям Донбасса нет двойных стандартов
Komsomolskaya Pravda / https://www.globallookpress.com

В угрозе закрытия немецкого благотворительного фонда Friedensbrücke — Kriegsopferhilfe e.V. за оказание им гуманитарной помощи жителям Донбасса нет никаких двойных стандартов. Об этом во время беседы с изданием «Свободная Пресса» сообщил политолог и историк Владимир Корнилов. 

Согласно его словам, в угрозе закрытия фонда в Германии наблюдается только один стандарт — для Запада люди гибнут на Украине, но не на Донбассе. 

Эксперт отмечает, что западные медиа освещают новости абсолютно предвзято и поднимают «вой и крики», когда Россия наносит ракетные удары по объектам украинской инфраструктуры, но в то же время они предпочитают не замечать «массированные бомбежки» гражданских объектов в Донецке. 

Корнилов уточняет, что фонду Friedensbrücke — Kriegsopferhilfe e.V. угрожают закрытием из-за того, что поставки гуманитарной помощи жителям Донбасса осуществлялись не через Киев, что якобы нарушает украинское законодательство. При этом, по мнению политолога, если бы помощь проходила через столицу Украины, то она бы не дошла до донбасских граждан.

 

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