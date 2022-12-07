Слуцкий был вынужден отреагировать на заявление Пригожина после приглашения на слет ЛДПР

Аргументы Недели → Политика 13+

7 декабря 2022, 18:01

Депутат ГД Леонид Слуцкий. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/globallook.com

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление бизнесмена Евгения Пригожина о приглашении на слет партии в Москве, запланированный на декабрь. Политик заявил, что приглашение аннулировано, и заверил, что не подписывал документ, но выяснит, почему пригласили Пригожина.

Ранее партия ЛДПР сообщила РИА Новости, что хотела бы видеть Евгения Пригожина на всероссийском слете 11-13 декабря в Москве. Пригожин публично высказался по поводу приглашения, подчеркнув, что никаких обращений к депутатам этой партии в последнее время он не делал. Тем не менее, от него звучал призыв всех российских парламентариев идти в зону СВО.

«Поэтому те, кто воспользовался моим предложением, могут встретить меня на фронте, а не в Колонном Зале Дома Союзов», - отметил бизнесмен.

Пригожин также признался, что не уважает Слуцкого, так как встречался с ним ранее и не может вспомнить его «выдающихся организаторских, деловых качеств, а также примеров его порядочности». Бизнесмен заявил, что не видел от Слуцкого примеров помощи, когда глава ЛДПР возглавлял комитет Государственной думы по международным делам. Так, парламентарий никак не способствовал освобождению из ливийского плена социолога Максима Шугалея.

«Не я начал этот разговор, но надеюсь, больше не буду получать приглашения на праздники. А на похороны я и так достаточно часто езжу», - резюмировал Пригожин.