Кадыров: российские войска невозможно сдержать, остановить и тем более подавить

Аргументы Недели → Политика 13+

7 декабря 2022, 16:46 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Тем, кто пытается оказать сопротивление российским войскам, давно пора понять, что подавить их невозможно. Об этом написал в своем телеграм-канале в среду глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он опубликовал видео боя, в котором принимают участие бойцы полка «Север» и рассказал об их «высоком боевом духе». По словам Кадырова, благодаря действиям российских военных, принимающих участие в спецоперации, «вся линия фронта засеяна денацифицированными из различных западных стран».

«Всем, кто все еще пытается оказать сопротивление, пора бы уже запомнить очень важную вещь, которая может спасти их жалкую жизнь - российские войска невозможно сдержать, остановить и тем более подавить», - заключил свой пост чеченский лидер.

Ранее Кадыров выложил в своих соцсетях стихотворение, посвященное Зеленскому.