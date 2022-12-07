Кадыров: российские войска невозможно сдержать, остановить и тем более подавить

Тем, кто пытается оказать сопротивление российским войскам, давно пора понять, что подавить их невозможно. Об этом написал в своем телеграм-канале в среду глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Он опубликовал видео боя, в котором принимают участие бойцы полка «Север» и рассказал об их «высоком боевом духе». По словам Кадырова, благодаря действиям российских военных, принимающих участие в спецоперации, «вся линия фронта засеяна денацифицированными из различных западных стран».
«Всем, кто все еще пытается оказать сопротивление, пора бы уже запомнить очень важную вещь, которая может спасти их жалкую жизнь - российские войска невозможно сдержать, остановить и тем более подавить», - заключил свой пост чеченский лидер.
Ранее Кадыров выложил в своих соцсетях стихотворение, посвященное Зеленскому.