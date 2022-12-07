Правительство Германии: Украина не обязана ограничиваться в своей обороне собственной территорией

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7 декабря 2022, 16:28

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украина не обязана ограничиваться в своей обороне собственной территорией. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, некоторое время назад выступили в правительстве Германии.

«В кабмине ФРГ заявили, что Украина не обязана ограничиваться в своей обороне собственной территорией», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в среду, руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что западная сторона лелеет надежду разгромить РФ на поле боя.