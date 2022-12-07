Йенс Столтенберг исключил восстановление хороших отношений НАТО с Россией и после завершения СВО на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность восстановления хороших отношений с Россией и после завершения СВО на Украине. Об этом он заявил принимая участие в видеоконференции на мероприятии, организованном газетой Financial Times.
Генсек НАТО также заявил, что НАТО «надо быть готовыми к длительным сложным отношениям с Россией» и необходимости дальнейших инвестиций в оборону НАТО.
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