Эксперт Марочко о ситуации на Артемовском направлении: «У ВСУ сейчас удручающее положение»

Аргументы Недели → Политика 13+

7 декабря 2022, 14:00 Антон Николаев,

Подполковник Андрей Марочко сообщил, что на Артемовском направлении российская армия предпринимает успешные попытки наступления. Об этом он сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«Положение сейчас удручающее у украинских войск. Украинская армия пытается как-то справиться с тем положением, в котором находятся их войска. Нашими разведорганами зафиксировано в район населенного пункта прибытия очередной партии так называемого подкрепления, но оно идет на восполнение безвозвратных и санитарных потерь. Там лишь малая часть остается для резерва командования, которая сразу же идет на замещение тех, кого ликвидируют наши войска. Сейчас там наблюдаются перебои с поставками материально - технической средств, украинские военнослужащие, которые отчаялись, самовольно покидают позиции, снимают и рассылают ролики в интернет. Ко мне пришел такой ролик, где видно, что украинские побратимы не хоронят своих военнослужащих. Они лежат рядом с трупом - побратимом, поскольку земля замерзла и они не могут ее копать и еще ввиду того, что идут обстрелы. Мы в этом направлении предпринимаем наступательные действия довольно успешно».

Марочко добавил, что со стороны Украины 360 - 500 человек прибывает на подкрепление в Артемовск. Он не исключил, что такие же цифры равны потерям украинской армии.