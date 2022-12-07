Эксперт Ломанов: конфликт между Китаем и США продолжается долгое время

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7 декабря 2022, 03:13 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Maksim Konstantinov / https://globallookpress.com

Конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки идет на протяжении долгого времени, сейчас же наблюдается его третий виток. Об этом сообщил заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, китаист Александр Ломанов. Его слова приводит издание ФБА «Экономика сегодня».

Как отмечает эксперт, все войны Китая против Соединенных Штатов являются одновременными, а не последовательными. Поэтому, по его мнению, нынешнее противостояние стало третьим конфликтом, который возник между странами.

Ломанов уточняет, что во времена президентства Трампа, между Пекином и Вашингтоном началась торговая война. Когда же Трампа сменил Байден, между государствами разгорается технологическое противостояние. Теперь же начинается технологическая война, третья по счету, уверяет эксперт.