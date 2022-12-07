Экономист Беляев отметил, что введение потолка цен на российскую нефть «нелегитимно»

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7 декабря 2022, 01:34 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Philipp von Ditfurth / https://www.globallookpress.com

Введение странами-участницами Европейского союза потолка цен на российскую нефть носит спорный правовой статус и подрывает принципы международной торговли. Об этом во время беседы с изданием ФБА «Экономика сегодня» сообщил экономист Михаил Беляев.

Согласно словам эксперта, потолок цен распространяется только на группу стран Евросоюза и Австралию, потому как они ввели ограничение Что же касается России, то изменения коснулись морских поставок, которые не могут распространяться за пределы сообщества стран, придумавших «эту санкцию».

Беляев также отметил, что сам факт введения потолка цен на российское сырье является противозаконной мерой и ставит под сомнение принципы международной торговли.